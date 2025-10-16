У Польщі різко впали ціни на картоплю: скільки платити за кілограм в Україні
У Польщі фермери вимагають від уряду допомоги через складну ситуацію з картоплею. Ціни шалено падають. При цьому в Україні діапазон цін лишається на рівні
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У Польщі ціни на картоплю впали до історичного мінімуму. Це сталось через те, що цьогорічне виробництво картоплі зросло на 15% порівняно з минулим роком і перевищило 6,8 млн тонн. При цьому надлишок урожаю призвів до стрімкого падіння закупівельних цін.
Наприклад, у Лодзькому воєводстві за кілограм у гурті платять лише 25 грошів, а подекуди – навіть 5 грошів. Це близько 0,5 гривні. При цьому в магазинах картопля коштує 2 злотих за кілограм: це 22,86 гривні.
При цьому в Україні кілограм картоплі коштує так:
-
Metro 13,80 гривні за кілограм;
-
Auchan 14,99 гривні за кілограм;
-
Megamarket 24,90 гривні за кілограм;
-
АТБ 16,80 гривні за кілограм;
-
Сільпо 16,80 гривні за кілограм.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні яйця за останній рік подорожчали на 53,6%. Тобто, з 35,3 до 54,2 гривні за десяток. Таким чином зараз в середньому в українських магазинах вартість лотка яєць коливається від 59,90 до 78,20 гривні.