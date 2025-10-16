12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
20:54  16 жовтня
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
19:50  16 жовтня
Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей
16 жовтня 2025, 23:00

У Польщі різко впали ціни на картоплю: скільки платити за кілограм в Україні

16 жовтня 2025, 23:00
Ілюстративне фото
У Польщі фермери вимагають від уряду допомоги через складну ситуацію з картоплею. Ціни шалено падають. При цьому в Україні діапазон цін лишається на рівні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У Польщі ціни на картоплю впали до історичного мінімуму. Це сталось через те, що цьогорічне виробництво картоплі зросло на 15% порівняно з минулим роком і перевищило 6,8 млн тонн. При цьому надлишок урожаю призвів до стрімкого падіння закупівельних цін.

Наприклад, у Лодзькому воєводстві за кілограм у гурті платять лише 25 грошів, а подекуди – навіть 5 грошів. Це близько 0,5 гривні. При цьому в магазинах картопля коштує 2 злотих за кілограм: це 22,86 гривні.

При цьому в Україні кілограм картоплі коштує так:

  • Metro 13,80 гривні за кілограм;

  • Auchan 14,99 гривні за кілограм;

  • Megamarket 24,90 гривні за кілограм;

  • АТБ 16,80 гривні за кілограм;

  • Сільпо 16,80 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні яйця за останній рік подорожчали на 53,6%. Тобто, з 35,3 до 54,2 гривні за десяток. Таким чином зараз в середньому в українських магазинах вартість лотка яєць коливається від 59,90 до 78,20 гривні.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
