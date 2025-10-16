Фото: ілюстративне

Через складну ситуацію в енергосистемі України в усіх регіонах країни застосовано аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Це стосується як населення, так і промислових споживачів, для яких діють спеціальні графіки обмеження потужності до кінця поточної доби.

Завтра, 17 жовтня, обмеження для промислових підприємств заплановані на всій території України з 07:00 до 22:00. У Чернігівській області оператор розподільної системи запровадив три черги погодинних відключень, щоб забезпечити стабільність роботи енергомережі.

Влада закликає споживачів електроенергії користуватися ресурсом ощадливо, адже ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися протягом доби. Для оперативного отримання інформації рекомендується стежити за повідомленнями обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, енергетична система України готується до важкого осінньо-зимового періоду через пошкодження інфраструктури внаслідок нових російських атак. Фахівці прогнозують дефіцит електроенергії, і громадянам слід готуватися до чергування тривалих відключень та коротких періодів з живленням.