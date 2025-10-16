12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 19:09

Вся Україна без світла: запроваджені аварійні відключення – Укренерго

16 жовтня 2025, 19:09
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Через складну ситуацію в енергосистемі України в усіх регіонах країни застосовано аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Це стосується як населення, так і промислових споживачів, для яких діють спеціальні графіки обмеження потужності до кінця поточної доби.

Завтра, 17 жовтня, обмеження для промислових підприємств заплановані на всій території України з 07:00 до 22:00. У Чернігівській області оператор розподільної системи запровадив три черги погодинних відключень, щоб забезпечити стабільність роботи енергомережі.

Влада закликає споживачів електроенергії користуватися ресурсом ощадливо, адже ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися протягом доби. Для оперативного отримання інформації рекомендується стежити за повідомленнями обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, енергетична система України готується до важкого осінньо-зимового періоду через пошкодження інфраструктури внаслідок нових російських атак. Фахівці прогнозують дефіцит електроенергії, і громадянам слід готуватися до чергування тривалих відключень та коротких періодів з живленням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна енергетика аварійні відключення графіки відключення світла електрика
Найімовірніший сценарій зими: 4 години без електрики, 2 – зі світлом
16 жовтня 2025, 18:35
Усик активно готується до нового поєдинку
16 жовтня 2025, 16:29
РФ вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ
16 жовтня 2025, 15:22
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
16 жовтня 2025, 20:54
Трамп після розмови з Путіним: "Наступного тижня відбудеться зустріч радників США і РФ”
16 жовтня 2025, 20:35
На Закарпатті судитимуть посадовців Держземагентства, які незаконно передали у приватну власність заповідні землі в Ужгороді
16 жовтня 2025, 20:11
Рятувальники врятували тварину, що залишилася під руїнами будинку в Добропіллі
16 жовтня 2025, 20:08
Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей
16 жовтня 2025, 19:50
Народного депутата підозрюють у легалізації 9 млн грн, витрачених на елітні авто
16 жовтня 2025, 18:51
Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинув 15-річний водій
16 жовтня 2025, 18:50
Найімовірніший сценарій зими: 4 години без електрики, 2 – зі світлом
16 жовтня 2025, 18:35
На Харківщині затримали жінку, яка "продавала" дівчат за кордон для інтимних послуг
16 жовтня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »