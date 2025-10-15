07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за неввімкнену бодікамеру
Співак EL Кравчук зізнався, чи хоче він дітей
"Я буду жорстка": Джамала розкритикувала заявки від артистів на Євробачення
15 жовтня 2025, 08:30

Дніпропетровщина та сусідні області залишилися без світла через екстрені відключення

15 жовтня 2025, 08:30
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Дніпропетровській області за командою "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії. За наявною інформацією, зміни стосуються також Кіровоградської та Полтавської областей

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

Зазначається, що у разі змін ситуації мешканців регіонів оперативно інформуватимуть через офіційні канали.

Наразі точний графік відключень та тривалість відсутності електроенергії уточнюються.

Жителям радять дотримуватися заходів безпеки під час перебування без електрики та за можливості заздалегідь підготуватися до перебоїв у постачанні.

Нагадаємо, напередодні через перевантаження електромереж у столиці частково вимкнули світло. Проблеми торкнулися Голосіївського, Шевченківського та Печерського районів Києва. За попередніми даними, збій стався на одному з енергооб’єктів міста, що спричинило перебої в постачанні електроенергії.

електрика Полтавська область Дніпропетровська область Кіровоградська область відключення світла ДТЕК
