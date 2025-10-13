Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 13 жовтня у Києві прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с. Це відповідає І рівню небезпечності (жовтому)

Про це повідомили ДСНС та Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Рятувальники закликають містян бути обережними, уникати прогулянок під деревами та не паркувати автомобілі поруч із рекламними щитами чи старими конструкціями.

Крім того, вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних та східних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, що також відповідає жовтому рівню небезпечності.

Синоптики радять аграріям та власникам присадибних ділянок врахувати можливе зниження температури для захисту врожаю та рослин.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Карпатах випав перший сніг. На горі Піп Іван зафіксували морозну погоду та вітер.