Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська продовжують зазнавати суттєвих втрат на всіх напрямках фронту, тоді як українські сили системно знищують техніку та живу силу ворога

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

Станом на 12 жовтня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні, за даними Генерального штабу ЗСУ, сягнули орієнтовно 1 мільйона 122 тисяч 810 осіб. Лише за минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1240 окупантів.

За інформацією військових, з 24 лютого 2022 року українські сили також знищили 11 248 танків та 23 345 бойових броньованих машин. Артилерійські підрозділи противника втратили 33 578 систем, з них 10 – протягом останньої доби. Ударні можливості ворога також зменшилися через втрату 1 518 реактивних систем залпового вогню та 1 225 засобів протиповітряної оборони.

У повітрі ситуація для агресора також залишається складною. З початку війни знищено 427 літаків і 346 гелікоптерів. Активна протидія українських захисників безпілотним загрозам триває: знищено вже 69 010 безпілотників оперативно-тактичного рівня, з них 244 – лише за останню добу. Також на рахунку Сил оборони – 3 859 збитих крилатих ракет.

Втрати противника у техніці продовжують зростати. ЗСУ знищили 63 934 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 976 одиниць спеціальної техніки. Крім того, на дні залишаються 28 ворожих кораблів і катерів, а також один підводний човен.

Українські військові наголошують, що дані уточнюються, адже бойові дії тривають по всій лінії фронту, а противник щодня зазнає нових втрат у живій силі та техніці.

Раніше повідомлялося, російська армія продовжує завдавати ударів по Дніпропетровщині, атакуючи населені пункти безпілотниками та артилерією.