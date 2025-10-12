16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
16:15  11 жовтня
На Чернігівщині знищили боєприпас "Іскандер-К", що впав біля житлових будинків
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
12 жовтня 2025, 09:30

Втрати російської армії в Україні перевищили 1,1 млн осіб – Генштаб

12 жовтня 2025, 09:30
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Російські війська продовжують зазнавати суттєвих втрат на всіх напрямках фронту, тоді як українські сили системно знищують техніку та живу силу ворога

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

Станом на 12 жовтня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні, за даними Генерального штабу ЗСУ, сягнули орієнтовно 1 мільйона 122 тисяч 810 осіб. Лише за минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1240 окупантів.

За інформацією військових, з 24 лютого 2022 року українські сили також знищили 11 248 танків та 23 345 бойових броньованих машин. Артилерійські підрозділи противника втратили 33 578 систем, з них 10 – протягом останньої доби. Ударні можливості ворога також зменшилися через втрату 1 518 реактивних систем залпового вогню та 1 225 засобів протиповітряної оборони.

У повітрі ситуація для агресора також залишається складною. З початку війни знищено 427 літаків і 346 гелікоптерів. Активна протидія українських захисників безпілотним загрозам триває: знищено вже 69 010 безпілотників оперативно-тактичного рівня, з них 244 – лише за останню добу. Також на рахунку Сил оборони – 3 859 збитих крилатих ракет.

Втрати противника у техніці продовжують зростати. ЗСУ знищили 63 934 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 976 одиниць спеціальної техніки. Крім того, на дні залишаються 28 ворожих кораблів і катерів, а також один підводний човен.

Українські військові наголошують, що дані уточнюються, адже бойові дії тривають по всій лінії фронту, а противник щодня зазнає нових втрат у живій силі та техніці.

Раніше повідомлялося, російська армія продовжує завдавати ударів по Дніпропетровщині, атакуючи населені пункти безпілотниками та артилерією.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
