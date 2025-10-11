Погода 12 жовтня: де в Україні не обійтися без парасольки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На заході та півдні України у неділю, 12 жовтня, очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на півночі вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, на півдні та Закарпатті 12-17°.

У Києві 12 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві 12 жовтня була 24,8° в 1907 році, найнижча – -4,9° в 1898 році.

