16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
16:15  11 жовтня
На Чернігівщині знищили боєприпас "Іскандер-К", що впав біля житлових будинків
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2025, 18:18

Погода 12 жовтня: де в Україні не обійтися без парасольки

11 жовтня 2025, 18:18
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На заході та півдні України у неділю, 12 жовтня, очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на півночі вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, на півдні та Закарпатті 12-17°.

У Києві 12 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві 12 жовтня була 24,8° в 1907 році, найнижча – -4,9° в 1898 році.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Карпатах випав перший сніг. На горі Піп Іван зафіксували морозну погоду та вітер.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Україна прогноз Синоптики Укргідрометцентр осінь
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
3D-принтери: технології майбутнього вже сьогодні
11 жовтня 2025, 19:27
Трамп і Зеленський обговорили поставки Tomahawk в Україну
11 жовтня 2025, 19:11
РФ скинула бомбу на церкву в Костянтинівці, є жертви
11 жовтня 2025, 18:37
В Одесі мікроавтобус проїхав на червоне і врізався в легковик: восьмеро постраждалих
11 жовтня 2025, 17:38
Зеленський поговорив із Трампом: які домовленості обговорили президенти
11 жовтня 2025, 17:07
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
11 жовтня 2025, 16:46
На Чернігівщині знищили боєприпас "Іскандер-К", що впав біля житлових будинків
11 жовтня 2025, 16:15
ДПС закликає продавців не спекулювати на цінах під час блекаутів
11 жовтня 2025, 15:30
Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикл врізався в огорожу, загинув неповнолітній
11 жовтня 2025, 14:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »