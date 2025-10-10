12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
18:13  10 жовтня
На Київщині 70-річний водій спричинив ДТП – постраждала дитина і пенсіонерка
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 20:59

На Вінниччині прикордонники оформили перший рейс потяга "Київ – Бухарест"

10 жовтня 2025, 20:59
фото: ДПСУ
10 жовтня, на залізничній станції «Могилів-Подільський» прикордонники здійснили оформлення потяга «Київ-Бухарест», який вперше вирушив до столиці Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Відтепер поїзд курсуватиме щоденно.

Пасажирами дебютного рейсу, оформленими на виїзд, стали 50 осіб, переважно громадяни України.

"Новий напрямок забезпечує ще одну зручну залізничну артерію між Україною та країнами ЄС, розширюючи можливості для подорожей, туризму та ділових контактів", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що між Україною та Румунією з 10 жовтня почне курсувати новий щоденний потяг сполученням "Київ – Бухарест".

Руминія ДПСУ кордон поїзд
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
