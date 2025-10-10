На Вінниччині прикордонники оформили перший рейс потяга "Київ – Бухарест"

фото: ДПСУ

10 жовтня, на залізничній станції «Могилів-Подільський» прикордонники здійснили оформлення потяга «Київ-Бухарест», який вперше вирушив до столиці Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Відтепер поїзд курсуватиме щоденно.

Пасажирами дебютного рейсу, оформленими на виїзд, стали 50 осіб, переважно громадяни України.

"Новий напрямок забезпечує ще одну зручну залізничну артерію між Україною та країнами ЄС, розширюючи можливості для подорожей, туризму та ділових контактів", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що між Україною та Румунією з 10 жовтня почне курсувати новий щоденний потяг сполученням "Київ – Бухарест".