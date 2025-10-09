Рада підтримала направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Верховна Рада 9 жовтня остаточно підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського про відправлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Відповідне рішення підтримали 282 народні депутати

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Законопроєкт передбачає відправлення українських військових кораблів та екіпажів для виконання завдань за кордоном у рамках міжнародного співробітництва та підготовки флоту.

Зокрема, до Туреччини буде направлено корвет Військово-Морських Сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) у складі штатного екіпажу чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відправляться п’ять протимінних кораблів:

"Черкаси" (типу Sandown) – екіпаж до 39 військових;

"Чернігів" (типу Sandown) – екіпаж до 39 військових;

"Маріуполь" (типу Alkmaar) – екіпаж до 39 військових;

"Мелітополь" (типу Alkmaar) – екіпаж до 39 військових;

"Генічеськ" (типу Alkmaar) – екіпаж до 39 військових.

Крім того, до Великої Британії буде направлено управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ, до складу якого входить штаб протимінних дій – загалом до 20 військовослужбовців.

Як зазначалося раніше, цей законопроєкт спрямований на забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань, участь у навчаннях і спільних операціях з партнерами НАТО, а також підготовку екіпажів і техніки до розширення спроможностей українського флоту.

Нагадаємо, у вересні Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про тимчасове відправлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини та Великої Британії. Основна мета – навчання та опанування сучасної військової техніки.