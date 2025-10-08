Фото: wikipedia

Чехия может передать Украине около 30 танков T-72M4CZ после завершения их модернизации

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Чехии, передает RegioNews.

В ведомстве уточнили, что решение об обновлении этих машин было принято еще до начала полномасштабной войны и появления предложений по передаче немецких Leopard 2A4.

"Решение о модернизации танка Т-72 M4CZ было принято задолго до войны в Украине или предложения о пожертвованиях немецких танков Leopard 2A4. Это также было в то время, когда армия не имела финансовых ресурсов для приобретения новых танков, и единственным вариантом поддержки боеспособности танковой армии была модернизация существующей техники", – говорится в сообщении.

Начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржехка отметил, что после завершения модернизации он намерен рекомендовать правительству страны передать эти танки Украине в интересах национальной безопасности Чехии.

