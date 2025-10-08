11:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 15:28

Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною: названо дату затвердження

08 жовтня 2025, 15:28
Посли країн-членів Європейського Союзу 8 жовтня у Брюсселі схвалили оновлений текст торговельної угоди між ЄС та Україною, яка має замінити "торговельний безвіз", що завершив свою дію в червні цього року

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на високопоставленого європейського чиновника, передає RegioNews.

Нову редакцію Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) вже погодив Комітет постійних представників ЄС (Coreper). Остаточне затвердження документу відбудеться у понеділок, 13 жовтня, на рівні міністрів під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

Після затвердження з боку Євросоюзу, угода буде розглянута та схвалена у рамках Комітету асоціації між Україною та ЄС у торговельній конфігурації. Цей орган створено відповідно до чинної Угоди про асоціацію. Очікується, що Україна також фіналізує свою позицію найближчим часом.

Нова редакція торговельної угоди набуде чинності після завершення всіх необхідних процедур, забезпечуючи оновлені правила двосторонньої торгівлі між Києвом та Брюсселем.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду умов ПВЗВТ після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ). Останні надавали українським експортерам пільговий доступ до європейського ринку до 5 червня 2025 року.

