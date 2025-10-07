21:59  07 жовтня
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
07 жовтня
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
07 жовтня
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
07 жовтня 2025, 20:17

Гроші на профогляд через "Дію": хто з українців зможе скористатися програмою

07 жовтня 2025, 20:17
Фото: ілюстративне
Українці віком від 40 років з 1 січня 2026 року зможуть пройти профілактичний медогляд із фінансовою підтримкою через картку "Дія"

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

З 1 січня 2026 року українці віком від 40 років зможуть отримати гроші на віртуальну картку в "Дії" для проходження профілактичного медичного огляду. Кошти надходитимуть автоматично після дня народження, а користувач сам обирає медзаклад для перевірки стану здоров’я.

Програма передбачає консультації лікарів, лабораторні та інструментальні обстеження. У разі виявлення проблем пацієнти зможуть отримати електронний рецепт на безкоштовні ліки.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що головна мета ініціативи – своєчасне виявлення захворювань і підтримка громадян у догляді за здоров’ям.

На реалізацію національної програми профілактичних медоглядів у держбюджеті на 2026 рік передбачено 10 мільярдів гривень. Вона охопить усіх українців віком від 40 років та стане частиною загальнонаціональної кампанії з турботи про здоров’я.

Раніше повідомлялося, "Дія" отримає оновлення, яке змінить спосіб контролю персональних даних. Новий механізм дозволить українцям дізнаватися, хто і коли переглядав їхню інформацію, що може кардинально вплинути на приватність у державних реєстрах.

ліки Держбюджет Ляшко Віктор Кирилович  профілактика медичні обстеження Дия медичний огляд
03 жовтня 2025
07 серпня 2025
