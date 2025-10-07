Аналітики закликають ВР відновити конкурси на держслужбу та запровадити оплату праці за результатами

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Аналітичні центри закликають ВРУ відновити конкурси на держслужбу та запровадити прозору систему оплати праці

Про це йдеться у зверненні аналітичних центрів до Голови ВР та голів профільних комітетів Бюджету, передає RegioNews.

Фахівці наголошують, що призупинка конкурсів на держслужбу після запровадження воєнного стану негативно вплинула на якість кадрового складу та інституційну спроможність держави. Вони вважають, що для реалізації ключових реформ та виконання міжнародних зобов'язань України необхідно залучати професійних управлінців, забезпечуючи їх гідними зарплатами без штучних обмежень.

Відтак у зверненні пропонується:

Впровадити систему OKR/KPI, коли премії та надбавки нараховуються за досягнення конкретних і вимірюваних цілей, а не автоматично. Затверджувати та оприлюднювати ключові показники ефективності для державних службовців категорій "А" і "Б". Проводити відкриті та прозорі конкурси на всі керівні посади з оприлюдненням критеріїв, тестових завдань та рішень конкурсних комісій із залученням незалежних експертів. Міністри мають щоквартально звітувати публічно про виконання своїх OKR/KPI, що сприятиме підзвітності та довірі громадян.

Аналітики закликають народних депутатів ухвалити проєкт Закону України №13478-1, який відновлює конкурси на держслужбу, а при розгляді Бюджету-2026 запровадити результативну систему оплати праці та підзвітності замість механічного обмеження зарплат.

За їхніми словами, такі кроки сприятимуть створенню конкурентної та професійної держслужби, підвищенню ефективності роботи державних інституцій та довіри громадян до влади.

Нагадаємо, раніше Аналітичні центри вжезакликали парламент переглянути проєкт Держбюджету-2026. Експерти наголошують, що у нинішніх умовах затяжної війни від ефективного розподілу фінансових ресурсів залежить не лише підтримка ЗСУ, а й економічна стійкість держави, функціонування бізнесу та здатність суспільства до післявоєнного відновлення.