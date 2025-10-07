10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
09:27  07 жовтня
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 10:56

Аналітики закликають ВР відновити конкурси на держслужбу та запровадити оплату праці за результатами

07 жовтня 2025, 10:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Аналітичні центри закликають ВРУ відновити конкурси на держслужбу та запровадити прозору систему оплати праці

Про це йдеться у зверненні аналітичних центрів до Голови ВР та голів профільних комітетів Бюджету, передає RegioNews.

Фахівці наголошують, що призупинка конкурсів на держслужбу після запровадження воєнного стану негативно вплинула на якість кадрового складу та інституційну спроможність держави. Вони вважають, що для реалізації ключових реформ та виконання міжнародних зобов'язань України необхідно залучати професійних управлінців, забезпечуючи їх гідними зарплатами без штучних обмежень.

Відтак у зверненні пропонується:

  1. Впровадити систему OKR/KPI, коли премії та надбавки нараховуються за досягнення конкретних і вимірюваних цілей, а не автоматично.
  2. Затверджувати та оприлюднювати ключові показники ефективності для державних службовців категорій "А" і "Б".
  3. Проводити відкриті та прозорі конкурси на всі керівні посади з оприлюдненням критеріїв, тестових завдань та рішень конкурсних комісій із залученням незалежних експертів.
  4. Міністри мають щоквартально звітувати публічно про виконання своїх OKR/KPI, що сприятиме підзвітності та довірі громадян.

Аналітики закликають народних депутатів ухвалити проєкт Закону України №13478-1, який відновлює конкурси на держслужбу, а при розгляді Бюджету-2026 запровадити результативну систему оплати праці та підзвітності замість механічного обмеження зарплат.

За їхніми словами, такі кроки сприятимуть створенню конкурентної та професійної держслужби, підвищенню ефективності роботи державних інституцій та довіри громадян до влади.

Нагадаємо, раніше Аналітичні центри вжезакликали парламент переглянути проєкт Держбюджету-2026. Експерти наголошують, що у нинішніх умовах затяжної війни від ефективного розподілу фінансових ресурсів залежить не лише підтримка ЗСУ, а й економічна стійкість держави, функціонування бізнесу та здатність суспільства до післявоєнного відновлення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна конкурс ВР парламент держслужбовці плата звернення
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чернігівщина після обстрілів: пошкоджені енергооб'єкти, діють відключення світла
07 жовтня 2025, 11:26
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
07 жовтня 2025, 11:12
Росіянин у Силах оборони: СБУ у Львові затримала"добровольця" під прикриттям
07 жовтня 2025, 10:59
Контрабанда на 11 млн грн: викрито групу, яка перевозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ
07 жовтня 2025, 10:44
Готували шаурму замість служби: на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини
07 жовтня 2025, 10:39
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07 жовтня 2025, 10:17
Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку
07 жовтня 2025, 10:04
На Львівщині митники вилучили брендові речі й косметику на понад мільйон гривень
07 жовтня 2025, 09:58
Контрафакт поштою: на Вінниччині судитимуть підпільних виробників цигарок та алкоголю
07 жовтня 2025, 09:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »