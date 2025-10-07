Tomahawk для України: Трамп заявив про майже ухвалене рішення

Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп повідомив, що майже ухвалив рішення про відправлення ракет Tomahawk в Україну

Про це інформує RegioNews із посиланням на заяву американського президента.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи він уже вирішив, чи постачати ракети Україні, Трамп відповів: "Так, я вже приблизно ухвалив рішення".

Водночас він зазначив, що перед наданням високоточної зброї Україні хоче детально ознайомитися з її прогнозованим застосуванням. Трамп підкреслив, що не прагне до загострення ситуації і має намір поставити кілька уточнюючих питань.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує надати Києву додаткові розвідувальні дані, щоб допомогти ЗСУ завдавати удари по нафтогазових об'єктах на території Росії. Проте офіційних підтверджень поки немає.

