Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна

Фото: НУФВСУ
У віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна

Про це повідомила пресслужба Національного університету фізичного виховання і спорту України, де навчалася спортсменка, передає RegioNews.

Причину смерті не розголошують.

"Ми пам’ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло та натхнення. Вона була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи – гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися у кожному русі, кожному слові, кожній посмішці", – йдеться у повідомленні університету.

Єлизавета Хоровінкіна здобувала спортивні нагороди на всеукраїнських та міжнародних турнірах. У 2021 році вона отримала звання майстра спорту України.

Нагадаємо, торік помер український боксер В'ячеслав Узелков. Він завершив кар'єру у 2013 році. В останньому двобої Узелков поступився сербу Геарду Аєтовичу.

