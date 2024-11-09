Умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков

фото: Федерация бокса

Об этом сообщила пресс-служба Украинской федерации бокса, передает RegioNews.

"С глубокой грустью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату – ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", – говорится в сообщении.

Также о смерти Узелкова сообщил бывший глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

"Сегодня украинский бокс понес непоправимую потерю. Вячеслав был не только талантливым спортсменом и чемпионом, но и человеком большого сердца, который всегда отдавал себя полностью своему делу. Его жажду победы, силу духа и невероятную харизму трудно забыть. Вячеслав стал вдохновением для многих молодых боксеров и всегда оставался верен украинскому спорту", – написал он.

Сейчас причины и обстоятельства смерти спортсмена неизвестны. Ему было 45 лет.

Недавно Узелков перенес операцию на сердце и находился на этапе реабилитации.

Справка. Вячеслав Узелков родился в апреле 1979 года в Виннице. За время своей спортивной карьеры он призер чемпионатов мира и Европы среди любителей. В профессиональном боксе украинец появился в 2004 году, и в первом же поединке одолел россиянина Сулеймана Джерилова. Карьеру Узелков закончил в 2013 году, в последнем поединке он уступил сербу Геарду Аетовичу.

Впоследствии он стал телеведущим и получил известность благодаря участию в таких шоу как "Украина имеет талант", а затем со своей женой снимался в передаче "Взвешенные и счастливые".

Также Узелков пробовал себя в роли политика: в 2020-м он баллотировался в мэры Винницы от партии "ОПЗЖ", впрочем проиграл выборы, набрав лишь 4% голосов.

Напомним, в октябре в возрасте 59 лет скончался народный депутат от партии "Голос" Олег Макаров.