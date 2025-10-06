Иллюстративное фото: ГБР

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Подозрение получил экс-руководитель Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Украины.

По данным следствия, во время военного положения чиновник, заключая и выполняя два договора на поставку воды для нужд обороны, допустил переплату в пользу ряда компаний. В результате Минобороны нанесен ущерб более чем на 322 млн грн.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители задержали чиновника Минобороны, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных за границу. Фигуранту объявили подозрение, ему грозит до 9 лет заключения.