Переплата более 320 млн грн при закупках: экс-руководителю одного из департаментов Минобороны объявили подозрение
ДБР объявило подозрение бывшему руководителю департамента Минобороны, переплатившему более 300 млн грн за воду
Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.
Подозрение получил экс-руководитель Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Украины.
По данным следствия, во время военного положения чиновник, заключая и выполняя два договора на поставку воды для нужд обороны, допустил переплату в пользу ряда компаний. В результате Минобороны нанесен ущерб более чем на 322 млн грн.
Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее правоохранители задержали чиновника Минобороны, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных за границу. Фигуранту объявили подозрение, ему грозит до 9 лет заключения.