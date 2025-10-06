Ілюстративне фото: ДБР

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Підозру отримав екскерівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України.

За даними слідства, під час воєнного стану посадовець, укладаючи та виконуючи два договори на постачання води для потреб оборони, допустив переплату на користь низки компаній. У результаті Міноборони завдано шкоди на понад 322 млн грн.

Колишньому чиновнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали посадовця Міноборони, який організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Фігуранту оголосили підозру, йому загрожує до 9 років ув’язнення.