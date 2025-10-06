Повістки через Реєстр виборців: як ЗСУ шукатимуть резервістів

Фото: з відкритих джерел

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що найбільш точну інформацію про військовозобов'язаних в Україні містить Реєстр виборців

Про це в коментарів він сказав ТСН, передає RegioNews.

За його словами, ефективна мобілізація має спиратися на достовірні дані про громадян.

"Найточніший і найповніший – це Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався, принаймні до війни. Це нормальний процес, який допомагає швидше діяти на місцях", – зазначив Тимочко.

На питання про те, чи посилиться в Україні мобілізація найближчим часом, він відповів наступним чином:

"У нас мобілізація відбувається відповідно до можливостей. Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати економіці".

Нагадаємо, експерти заявляють, що в Україні виникла серйозна криза в транспортній сфері через нестачу водіїв, спричинену мобілізацією. Зараз багато автомобілів просто стоять – працювати нема кому, бо велика частина водіїв уже "заброньована" чи мобілізована.

