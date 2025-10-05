Фото: ДСНС Львівщини

Масовані удари РФ вразили Україну в ніч на 5 жовтня, постраждало близько десяти людей, п’ятеро загинули

Про це повідомоляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

У ніч на 5 жовтня Україна знову зазнала масштабного обстрілу з боку Росії. За словами президента Володимира Зеленського, країна опинилася під "комбінованою атакою – більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, "шахедами" і в тому числі "кинджалами"". Під удар потрапили Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

Масштабні руйнування після нічної атаки

Внаслідок атак постраждали близько десяти людей, п’ятеро - загинули. Президент висловив співчуття родинам загиблих:

"Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор".

На місцях продовжують працювати рятувальні та відновлювальні служби. Зеленський зазначив, що регулярно отримує доповіді від керівників ключових відомств, включно з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою, а також очікує "максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах".

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів

Президент наголосив на важливості посилення захисту інфраструктури та реалізації оборонних домовленостей:

"Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор".

Він також закликав міжнародних партнерів діяти рішучіше:

"Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", додаючи, що "одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії".

Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна пожежа, яка забрала життя трьох людей, серед яких двоє дітей. Рятувальники встановлюють точну причину загоряння.