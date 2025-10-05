18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 11:19

Масована нічна атака РФ: понад 500 дронів і 50 ракет атакували Україну, п’ятеро загиблих

05 жовтня 2025, 11:19
Фото: ДСНС Львівщини
Масовані удари РФ вразили Україну в ніч на 5 жовтня, постраждало близько десяти людей, п’ятеро загинули

Про це повідомоляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

У ніч на 5 жовтня Україна знову зазнала масштабного обстрілу з боку Росії. За словами президента Володимира Зеленського, країна опинилася під "комбінованою атакою – більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, "шахедами" і в тому числі "кинджалами"". Під удар потрапили Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

Масштабні руйнування після нічної атаки

Внаслідок атак постраждали близько десяти людей, п’ятеро - загинули. Президент висловив співчуття родинам загиблих:

"Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор".

На місцях продовжують працювати рятувальні та відновлювальні служби. Зеленський зазначив, що регулярно отримує доповіді від керівників ключових відомств, включно з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою, а також очікує "максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах".

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів

Президент наголосив на важливості посилення захисту інфраструктури та реалізації оборонних домовленостей:

"Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор".

Він також закликав міжнародних партнерів діяти рішучіше:

"Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", додаючи, що "одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії".

Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна пожежа, яка забрала життя трьох людей, серед яких двоє дітей. Рятувальники встановлюють точну причину загоряння.

