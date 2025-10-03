$20 000 за зняття з військового обліку: заступника Мін’юсту затримали за корупційну схему для ухилянтів, – СБУ

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила заступника начальника одного з управлінь Мін’юсту, який організував корупційну схему для допомоги ухилянтам від мобілізації. Посадовець пропонував за $20 000 сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про нібито «погане» здоров’я

Про це передає RegioNews, з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, чиновник також обіцяв "вирішити питання" зі зняттям із розшуку територіальних центрів комплектування (ТЦК), якщо виникне така потреба. Для реалізації схеми він використовував особисті зв’язки в медичних установах і військкоматах Києва.

Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" - під час отримання частини хабара за "списання" ухилянта.

Затриманому повідомлено про підозру за:

ч. 3 статті 15, ч. 1 статті 114-1 КК України (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

ч. 3 статті 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, львівська прокуратура передала до суду справу трьох організаторів та двох лікарів, які допомагали ухилянтам через підробку меддовідок.