12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 14:42

$20 000 за зняття з військового обліку: заступника Мін’юсту затримали за корупційну схему для ухилянтів, – СБУ

03 жовтня 2025, 14:42
Читайте также на русском языке
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України викрила заступника начальника одного з управлінь Мін’юсту, який організував корупційну схему для допомоги ухилянтам від мобілізації. Посадовець пропонував за $20 000 сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про нібито «погане» здоров’я

Про це передає RegioNews, з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, чиновник також обіцяв "вирішити питання" зі зняттям із розшуку територіальних центрів комплектування (ТЦК), якщо виникне така потреба. Для реалізації схеми він використовував особисті зв’язки в медичних установах і військкоматах Києва.

Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" - під час отримання частини хабара за "списання" ухилянта.

Затриманому повідомлено про підозру за:

  • ч. 3 статті 15, ч. 1 статті 114-1 КК України (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);
  • ч. 3 статті 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, львівська прокуратура передала до суду справу трьох організаторів та двох лікарів, які допомагали ухилянтам через підробку меддовідок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
корупційна схема ухилення від мобілізації
Фіктивні діагнози й підроблені довідки: на Львівщині лікарі допомагали ухилянтам виїхати за кордон
03 жовтня 2025, 13:57
На Волині чоловіки влаштували бізнес на довідках для ухилянтів
02 жовтня 2025, 22:45
Перетворював ухилянтів на студентів: у Харкові викрили схему проректора вишу, який планував тікати до РФ
02 жовтня 2025, 17:30
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Вакансії у Харківській області: кого шукають та скільки платять
03 жовтня 2025, 15:35
Українці 18-22 років масово їдуть до Польщі: прикордонники назвали рекордні цифри вересня
03 жовтня 2025, 15:15
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
03 жовтня 2025, 14:59
Зеленський знову збирає "Слуг народу" на зустріч: що обговорюватимуть
03 жовтня 2025, 14:45
СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини
03 жовтня 2025, 14:35
В Україні пропонують підвищити виплати з безробіття: у ВР зареєстровано законопроєкт
03 жовтня 2025, 14:30
Росіяни обстріляли Комишуваху на Запоріжжі: пошкоджено понад 20 будинків
03 жовтня 2025, 14:12
Не витримала війни: на Донеччині жінка наклала на себе руки через постійні обстріли РФ
03 жовтня 2025, 14:07
Фіктивні діагнози й підроблені довідки: на Львівщині лікарі допомагали ухилянтам виїхати за кордон
03 жовтня 2025, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »