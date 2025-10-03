ВСУ ликвидировали за сутки почти тысячу оккупантов и 13 вражеских артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 970 российских захватчиков, один танк, одну бронемашину и 13 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 113 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.10.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два транспортных самолета Ан-26 и береговые РЛС россиян.
