Вперше при Трампі: США розширять розвідувальну підтримку України для ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує надати Києву додаткові розвідувальні дані, щоб допомогти ЗСУ завдавати удари по нафтогазових об’єктах на території Росії. Проте офіційних підтверджень поки немає

Про це повідомляє NBC News із посиланням на три анонімні джерела, передає RegioNews.

Зазначається, що адміністрація лідера США готує розширення розвідувальної підтримки для України, яке, має допомогти Збройним силам України точніше й ефективніше вражати нафтогазову інфраструктуру на території Росії. Це, як стверджує видання, стало б першим випадком такого розширення відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому.

Видання наголошує, що українські сили в останні місяці активізували удари по трубопроводах, нафтопереробним заводам та іншим об’єктам енергетики Росії, використовуючи дедалі досконаліші безпілотники й ракети. Аналітики вказують, що ці атаки починають завдавати помітної шкоди енергетичному сектору РФ, а додаткові дані розвідки з боку США могли б зробити такі удари ще ефективнішими.

Також у матеріалі згадується, що Україна сподівається на передачу ракет більшої дальності американського виробництва. Проте NBC News не наводить підтвердження передачі такого озброєння і посилається на джерела, знайомі з дискусіями в адміністрації.

Водночас у згаданому повідомленні не наведено офіційних заяв від Білого дому або Пентагону про остаточне ухвалення таких рішень. Речники американських відомств поки не коментували цю інформацію (станом на час публікації матеріалу NBC News), а українська сторона також не оприлюднювала детальної інформації щодо нових обсягів або форм підтримки.

Експерти попереджають, що надання розвідувальної інформації для ударів по об’єктах на території третьої країни має як технічні, так і політичні наслідки, у тому числі ризики ескалації й юридичні питання. Які саме дані і в якій формі можуть бути передані - не уточнюється.

Нагадаємо, Україна готова поділитися зі Сполученими Штатами Америки технологіями виробництва та застосування безпілотників.