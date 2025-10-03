В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж

12:30  03 октября
В Украине кончились iPhone 17 в больших сетях. Новые смартфоны Apple, официальные продажи которых стартовали 26 сентября, уже раскупили в самых крупных ритейлерах. Ажиотажный спрос сделал iPhone 17 дефицитным менее чем через неделю

Об этом, проведя обзор маркетплейсов, сообщает RegioNews.

На данный момент, если вы хотите приобрести новый смартфон – придется ждать от 1 до 6 недель, в зависимости от модели и конфигурации.

Несмотря на то, что запасы в официальных сетях исчерпаны, айфоны еще можно найти в более мелких магазинах и маркетплейсах - но есть нюанс: цены там выше на несколько тысяч гривен, чем в официальных точках продаж.

Украина попала во вторую волну поставок - новые iPhone поступили в официальные ритейлеры 26 сентября, тогда как в США, Европе и еще ряде стран старт продаж состоялся неделей ранее.

Почему возник дефицит?

  • Высокий спрос на новинку в Украине;
  • Ограниченные поставки в пределах второй волны;
  • Массовые предзаказы на топовые модели (особенно Pro и Pro Max).

Как известно, цены на iPhone 17 в Украине стартуют от 42999 грн.

Так что, если планируете покупку, стоит оформить предзаказ или следить за новыми поставками, чтобы не переплачивать на "сером" рынке.

Напомним, более 2,3 тыс. девайсов продукции iPhone планировал тайком ввезти из-за рубежа наш 35-летний житель страны.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
