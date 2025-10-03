В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж

В Украине кончились iPhone 17 в больших сетях. Новые смартфоны Apple, официальные продажи которых стартовали 26 сентября, уже раскупили в самых крупных ритейлерах. Ажиотажный спрос сделал iPhone 17 дефицитным менее чем через неделю

Об этом, проведя обзор маркетплейсов, сообщает RegioNews.

На данный момент, если вы хотите приобрести новый смартфон – придется ждать от 1 до 6 недель, в зависимости от модели и конфигурации.

Несмотря на то, что запасы в официальных сетях исчерпаны, айфоны еще можно найти в более мелких магазинах и маркетплейсах - но есть нюанс: цены там выше на несколько тысяч гривен, чем в официальных точках продаж.

Украина попала во вторую волну поставок - новые iPhone поступили в официальные ритейлеры 26 сентября, тогда как в США, Европе и еще ряде стран старт продаж состоялся неделей ранее.

Почему возник дефицит?

Высокий спрос на новинку в Украине;

Ограниченные поставки в пределах второй волны;

Массовые предзаказы на топовые модели (особенно Pro и Pro Max).

Как известно, цены на iPhone 17 в Украине стартуют от 42999 грн.

Так что, если планируете покупку, стоит оформить предзаказ или следить за новыми поставками, чтобы не переплачивать на "сером" рынке.

