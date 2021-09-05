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05 сентября 2021, 16:59 494

Украинец пытался тайно ввезти в страну продукции Apple на 17,5 млн грн

05 сентября 2021, 16:59 494
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Фото Госпогранслужбы
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Более 2,3 тыс. девайсов продукции iPhone планировал втайне ввезти из-за рубежа наш 35-летний земляк

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинец ехал через пункт пропуска "Шегини" микроавтобусом Мерседес.

Во время прохождения контроля пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленный осмотр этого автомобиля.

Впоследствии в багажном отделении транспортного средства под подержанными запчастями правоохранители обнаружили спрятанную продукцию iPhone.

Среди обнаруженного – 775 телефонов разных моделей новых и тех, что были в употреблении, 1,3 тыс. наушников, 10 дисплеев, 134 планшеты, 73 ноутбуки и 40 ручек, - говорится в сообщении.

Пограничники добавляют, что общее количество новой техники составило более 1,7 тыс. шт., подержанной – около 600 единиц.

Находки, сумма оценки которых может достичь 17,5 млн. гривен, пограничники в установленном порядке передали работникам таможни.

Продолжаются проверки.

Как сообщалось, 2 сентября пограничники сорвали ввоз в Украину контрабандных электросамокатов стоимостью 2 млн грн.

Ранее пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды и фальсификации лекарственных средств: из России в Украину завозили фальшивые лекарства на миллионы гривен.

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