Украинец пытался тайно ввезти в страну продукции Apple на 17,5 млн грн
Более 2,3 тыс. девайсов продукции iPhone планировал втайне ввезти из-за рубежа наш 35-летний земляк
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Украинец ехал через пункт пропуска "Шегини" микроавтобусом Мерседес.
Во время прохождения контроля пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленный осмотр этого автомобиля.
Впоследствии в багажном отделении транспортного средства под подержанными запчастями правоохранители обнаружили спрятанную продукцию iPhone.
Среди обнаруженного – 775 телефонов разных моделей новых и тех, что были в употреблении, 1,3 тыс. наушников, 10 дисплеев, 134 планшеты, 73 ноутбуки и 40 ручек, - говорится в сообщении.
Пограничники добавляют, что общее количество новой техники составило более 1,7 тыс. шт., подержанной – около 600 единиц.
Находки, сумма оценки которых может достичь 17,5 млн. гривен, пограничники в установленном порядке передали работникам таможни.
Продолжаются проверки.
Как сообщалось, 2 сентября пограничники сорвали ввоз в Украину контрабандных электросамокатов стоимостью 2 млн грн.