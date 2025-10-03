В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів

В Україні закінчилися iPhone 17 у великих мережах. Нові смартфони Apple, офіційні продажі яких стартували 26 вересня, уже розкупили у найбільших рітейлерах. Ажіотажний попит зробив iPhone 17 дефіцитним менш ніж за тиждень

Про це, провівши огляд маркетплейсів, повідомляє RegioNews.

На даний момент, якщо ви хочете придбати новий смартфон - доведеться чекати від 1 до 6 тижнів, залежно від моделі та конфігурації.

Попри те, що запаси в офіційних мережах вичерпано, айфони ще можна знайти у дрібніших магазинах та на маркетплейсах - але є нюанс: ціни там вищі на кілька тисяч гривень, ніж в офіційних точках продажу.

Україна потрапила у другу хвилю поставок - нові iPhone надійшли до офіційних рітейлерів 26 вересня, тоді як у США, Європі та ще низці країн старт продажів відбувся на тиждень раніше.

Чому виник дефіцит?

Високий попит на новинку в Україні;

Обмежені постачання в межах другої хвилі;

Масові передзамовлення на топові моделі (особливо Pro та Pro Max).

Як відомо, ціни на iPhone 17 в Україні стартують від 42 999 грн.

Отож, якщо плануєте покупку, варто оформити передзамовлення або стежити за новими поставками, щоби не переплачувати на "сірому" ринку.

Нагадаємо, більше як 2,3 тис. девайсів продукції iPhone планував потай ввезти з-за кордону наш 35-річний краянин.