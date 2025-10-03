12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
03 жовтня 2025, 12:30

В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів

В Україні закінчилися iPhone 17 у великих мережах. Нові смартфони Apple, офіційні продажі яких стартували 26 вересня, уже розкупили у найбільших рітейлерах. Ажіотажний попит зробив iPhone 17 дефіцитним менш ніж за тиждень

Про це, провівши огляд маркетплейсів, повідомляє RegioNews.

На даний момент, якщо ви хочете придбати новий смартфон - доведеться чекати від 1 до 6 тижнів, залежно від моделі та конфігурації.

Попри те, що запаси в офіційних мережах вичерпано, айфони ще можна знайти у дрібніших магазинах та на маркетплейсах - але є нюанс: ціни там вищі на кілька тисяч гривень, ніж в офіційних точках продажу.

Україна потрапила у другу хвилю поставок - нові iPhone надійшли до офіційних рітейлерів 26 вересня, тоді як у США, Європі та ще низці країн старт продажів відбувся на тиждень раніше.

Чому виник дефіцит?

  • Високий попит на новинку в Україні;
  • Обмежені постачання в межах другої хвилі;
  • Масові передзамовлення на топові моделі (особливо Pro та Pro Max).

Як відомо, ціни на iPhone 17 в Україні стартують від 42 999 грн.

Отож, якщо плануєте покупку, варто оформити передзамовлення або стежити за новими поставками, щоби не переплачувати на "сірому" ринку.

Нагадаємо, більше як 2,3 тис. девайсів продукції iPhone планував потай ввезти з-за кордону наш 35-річний краянин.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
