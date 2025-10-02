Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 1 жовтня запрацювали нові зміни в державній програмі "Пакунок школяра". Одноразову допомогу в розмірі 5 тис. грн тепер можна витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг або взуття, а й на книги

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, передає RegioNews.

Зазначається, що програма поширюється на торгові точки, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

5641 – дитячий одяг;

5651 – одяг для всієї родини;

5661 – магазини взуття;

5943 – канцтовари;

5942 – книжкові магазини;

5192 – книги, періодичні видання та газети.

Для зручності батьків та законних представників першокласників на сайті Мінсоцполітики доступний онлайн-дашборд, який показує, де по всій Україні можна розрахуватися допомогою, і вже оновлений відповідно до нових умов.

Станом на зараз кількість заяв на допомогу перевищила 200 тисяч.

Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей, а загальна сума профінансованої допомоги перевищила 856 млн грн, що становить майже 70% бюджету програми.

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року.

Кошти потрібно використати протягом 180 днів після нарахування. Розрахуватися безготівково можна як онлайн, так і офлайн.

Нагадаємо, у серпні Кабмін запустив нову програму "Пакунок школяра", завдяки якій батьки першокласників отримають 5 000 грн на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Виплата надається автоматично через застосунок Дія.

Як повідомлялось, найчастіше батьки витрачають кошти із "Пакунка школяра" на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.