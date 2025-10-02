10:37  02 жовтня
02 жовтня 2025, 13:16

В Україні оновили "Пакунок школяра": що можна купити з 1 жовтня

02 жовтня 2025, 13:16
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З 1 жовтня запрацювали нові зміни в державній програмі "Пакунок школяра". Одноразову допомогу в розмірі 5 тис. грн тепер можна витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг або взуття, а й на книги

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, передає RegioNews.

Зазначається, що програма поширюється на торгові точки, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

  • 5641 – дитячий одяг;
  • 5651 – одяг для всієї родини;
  • 5661 – магазини взуття;
  • 5943 – канцтовари;
  • 5942 – книжкові магазини;
  • 5192 – книги, періодичні видання та газети.

Для зручності батьків та законних представників першокласників на сайті Мінсоцполітики доступний онлайн-дашборд, який показує, де по всій Україні можна розрахуватися допомогою, і вже оновлений відповідно до нових умов.

Станом на зараз кількість заяв на допомогу перевищила 200 тисяч.

Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей, а загальна сума профінансованої допомоги перевищила 856 млн грн, що становить майже 70% бюджету програми.

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року.

Кошти потрібно використати протягом 180 днів після нарахування. Розрахуватися безготівково можна як онлайн, так і офлайн.

Нагадаємо, у серпні Кабмін запустив нову програму "Пакунок школяра", завдяки якій батьки першокласників отримають 5 000 грн на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Виплата надається автоматично через застосунок Дія.

Як повідомлялось, найчастіше батьки витрачають кошти із "Пакунка школяра" на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.

Україна допомога гроші батьки пакунок школяра
