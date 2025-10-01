В Україні стартував епідсезон ГРВІ: як убезпечити себе та близьких
В Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), який триватиме до 17 травня 2026 року
Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.
Зазначається, що наразі захворюваність залишається низькою і відповідає міжсезонному рівню. Від завершення минулого епідсезону (19 травня) до початку нового зареєстровано понад 1,3 млн випадків ГРВІ та 74 609 підтверджених випадків COVID-19.
Випадків грипу на 30 вересня не зафіксовано.
Медики наголошують, що грип є найбільш небезпечною респіраторною хворобою через ризик тяжких ускладнень та летальних наслідків.
Цього сезону очікується циркуляція вірусів грипу А (не субтипований), А(H1)pdm09, А(H3) та В.
Вакцинація залишається основним способом захисту. Оптимальний час для щеплення – вересень-жовтень, але вакцину можна робити протягом усього епідсезону. Особливо важливо щепитися людям старшого віку, дітям від 6 місяців, вагітним, особам із хронічними хворобами, медпрацівникам, освітянам та військовим.
Для профілактики поширення інфекцій рекомендують:
- часте миття рук,
- носіння маски у громадських місцях,
- провітрювання приміщень,
- дотримання дистанці,
- самоізоляцію у разі хвороби.
Нагадаємо, в Україну надійшли перші дози вакцини проти грипу. Йдеться про препарат корейського виробництва. Він успішно пройшов державний контроль якості.