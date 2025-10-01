16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
01 жовтня 2025, 17:46

В Україні стартував епідсезон ГРВІ: як убезпечити себе та близьких

01 жовтня 2025, 17:46
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), який триватиме до 17 травня 2026 року

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що наразі захворюваність залишається низькою і відповідає міжсезонному рівню. Від завершення минулого епідсезону (19 травня) до початку нового зареєстровано понад 1,3 млн випадків ГРВІ та 74 609 підтверджених випадків COVID-19.

Випадків грипу на 30 вересня не зафіксовано.

Медики наголошують, що грип є найбільш небезпечною респіраторною хворобою через ризик тяжких ускладнень та летальних наслідків.

Цього сезону очікується циркуляція вірусів грипу А (не субтипований), А(H1)pdm09, А(H3) та В.

Вакцинація залишається основним способом захисту. Оптимальний час для щеплення – вересень-жовтень, але вакцину можна робити протягом усього епідсезону. Особливо важливо щепитися людям старшого віку, дітям від 6 місяців, вагітним, особам із хронічними хворобами, медпрацівникам, освітянам та військовим.

Для профілактики поширення інфекцій рекомендують:

  • часте миття рук,
  • носіння маски у громадських місцях,
  • провітрювання приміщень,
  • дотримання дистанці,
  • самоізоляцію у разі хвороби.

Нагадаємо, в Україну надійшли перші дози вакцини проти грипу. Йдеться про препарат корейського виробництва. Він успішно пройшов державний контроль якості.

