В Україні стартував епідсезон ГРВІ: як убезпечити себе та близьких

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), який триватиме до 17 травня 2026 року

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що наразі захворюваність залишається низькою і відповідає міжсезонному рівню. Від завершення минулого епідсезону (19 травня) до початку нового зареєстровано понад 1,3 млн випадків ГРВІ та 74 609 підтверджених випадків COVID-19.

Випадків грипу на 30 вересня не зафіксовано.

Медики наголошують, що грип є найбільш небезпечною респіраторною хворобою через ризик тяжких ускладнень та летальних наслідків.

Цього сезону очікується циркуляція вірусів грипу А (не субтипований), А(H1)pdm09, А(H3) та В.

Вакцинація залишається основним способом захисту. Оптимальний час для щеплення – вересень-жовтень, але вакцину можна робити протягом усього епідсезону. Особливо важливо щепитися людям старшого віку, дітям від 6 місяців, вагітним, особам із хронічними хворобами, медпрацівникам, освітянам та військовим.

Для профілактики поширення інфекцій рекомендують:

часте миття рук,

носіння маски у громадських місцях,

провітрювання приміщень,

дотримання дистанці,

самоізоляцію у разі хвороби.

Нагадаємо, в Україну надійшли перші дози вакцини проти грипу. Йдеться про препарат корейського виробництва. Він успішно пройшов державний контроль якості.