16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 19:21

Держбюджет-2026: витрати на оборону 1,92 трлн грн, зовнішнє фінансування $45,5 млрд – аналітики б’ють на сполох

29 вересня 2025, 19:21
Фото: ілюстративне
Аналітичні центри закликали парламент переглянути проєкт Держбюджету-2026, звернувши увагу на пріоритети та ефективність витрат

Про це йдеться у Звернення аналітичних центрів до Парламенту щодо проєкту Бюджету, передає RegioNews.

Аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до Верховної Ради України та голів ключових комітетів із рекомендаціями щодо проєкту Держбюджету на 2026 рік. Експерти наголошують, що у нинішніх умовах затяжної війни від ефективного розподілу фінансових ресурсів залежить не лише підтримка Збройних Сил України, а й економічна стійкість держави, функціонування бізнесу та здатність суспільства до післявоєнного відновлення.

Проєкт бюджету передбачає низку позитивних змін. Серед них – збільшення видатків на медицину, підтримка ветеранів, розвиток людського капіталу та програми пільгового кредитування бізнесу "5-7-9". Також закладено кошти на програми активного довголіття (чекапи) та підвищення зарплат освітянам на 53,8 млрд грн.

Водночас експерти відзначають ряд проблем. Витрати на оборону заплановані на рівні 1 923,6 млрд грн, що з урахуванням інфляції означає зниження реального фінансування. Реформи Бюро економічної безпеки та Митниці отримали недостатнє фінансування, а частина коштів може бути витрачена неефективно через використання довоєнних демографічних даних при плануванні держпослуг. Експерти також звертають увагу на збільшену залежність бюджету від зовнішнього фінансування, яке передбачено на рівні $45,5 млрд, що потребує активної співпраці з міжнародними донорами.

Аналітичні центри пропонують узгодити бюджет із реально визначеними пріоритетами державної політики – оборона, антикорупція, розвиток людського капіталу та економічна стійкість. Вони радять переглянути витрати на другорядні напрями та спрямувати їх на потреби оборони, а також встановити чіткі критерії оцінки ефективності діяльності державних органів, зокрема ДПС, ДМС та БЕБ. Для цього експерти пропонують провести відкриту дискусію за участі представників уряду, парламенту та спеціалістів аналітичних центрів.

Раніше повідомлялося про плани Харківської ОВА відновити регіональні лікарні сучасним обладнанням. Цього разу міжнародні партнери долучилися до проєкту на понад 5 млн доларів, а які заклади отримають техніку та як це змінить роботу медичних відділень – поки тримається в таємниці.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
