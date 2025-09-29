Фото: ілюстративне

Про це йдеться у Звернення аналітичних центрів до Парламенту щодо проєкту Бюджету, передає RegioNews.

Аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до Верховної Ради України та голів ключових комітетів із рекомендаціями щодо проєкту Держбюджету на 2026 рік. Експерти наголошують, що у нинішніх умовах затяжної війни від ефективного розподілу фінансових ресурсів залежить не лише підтримка Збройних Сил України, а й економічна стійкість держави, функціонування бізнесу та здатність суспільства до післявоєнного відновлення.

Проєкт бюджету передбачає низку позитивних змін. Серед них – збільшення видатків на медицину, підтримка ветеранів, розвиток людського капіталу та програми пільгового кредитування бізнесу "5-7-9". Також закладено кошти на програми активного довголіття (чекапи) та підвищення зарплат освітянам на 53,8 млрд грн.

Водночас експерти відзначають ряд проблем. Витрати на оборону заплановані на рівні 1 923,6 млрд грн, що з урахуванням інфляції означає зниження реального фінансування. Реформи Бюро економічної безпеки та Митниці отримали недостатнє фінансування, а частина коштів може бути витрачена неефективно через використання довоєнних демографічних даних при плануванні держпослуг. Експерти також звертають увагу на збільшену залежність бюджету від зовнішнього фінансування, яке передбачено на рівні $45,5 млрд, що потребує активної співпраці з міжнародними донорами.

Аналітичні центри пропонують узгодити бюджет із реально визначеними пріоритетами державної політики – оборона, антикорупція, розвиток людського капіталу та економічна стійкість. Вони радять переглянути витрати на другорядні напрями та спрямувати їх на потреби оборони, а також встановити чіткі критерії оцінки ефективності діяльності державних органів, зокрема ДПС, ДМС та БЕБ. Для цього експерти пропонують провести відкриту дискусію за участі представників уряду, парламенту та спеціалістів аналітичних центрів.

Раніше повідомлялося про плани Харківської ОВА відновити регіональні лікарні сучасним обладнанням. Цього разу міжнародні партнери долучилися до проєкту на понад 5 млн доларів, а які заклади отримають техніку та як це змінить роботу медичних відділень – поки тримається в таємниці.