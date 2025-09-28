Дощі наступають: де в Україні варто чекати опадів на початку тижня
Синоптики прогнозують, що на початку тижня атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні, Вінницьку, Черкаську та Полтавську області
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Зазначається, що вдень опади також очікуються на південному сході. На решті території України дощів не прогнозують.
Денні температури коливатимуться від +8…+13 °C, на півдні до +19 °C.
- Захід: хмарно з проясненнями, дощ, ніч +6…+8 °C, день +9…+13 °C.
- Північ: хмарно з проясненнями, дощ, ніч +6…+8 °C, день +9…+13 °C.
- Центр: частково хмарно, дощ у деяких областях, ніч +6…+8 °C, день +13…+17 °C.
- Південь: хмарно з проясненнями, дощ, ніч +6…+10 °C, день +15…+18 °C.
- Схід: мінлива хмарність, без опадів, ніч +6…+9 °C, день +14…+17 °C.
- Крим: хмарно з проясненнями, дощ, ніч +6…+8 °C, день +15…+17 °C.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про різке зниження температури в Україні. Очікувалися заморозки на поверхні ґрунту від 0 до –3 градусів. Таке похолодання може негативно позначитися на сільському господарстві, зокрема на врожаї пізніх культур.
Як відомо, наприкінці серпня на Буковині зафіксували 5-градусний мороз.
