27 вересня 2025, 21:15

Україна може виробляти перехоплювачі дронів, але потрібне фінансування: Зеленський зробив заяву

27 вересня 2025, 21:15
Фото: Офіс президента України
За словами президента Володимира Зеленського, Україна має потужності для виробництва перехоплювачів дронів. Він зазначив, що багато українських компаній вже знають, як це робити

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, в Україні є багато вітчизняних компаній знають, як потрібно виготовляти перехоплювачі дронів. Однак не вистачає належного фінансування, щоб масштабувати виробництва.

"Щодо повного фінансування, наприклад, перехоплювачів. Вже ми розгорнули сильну систему виробництва їх, вже є багато компаній в нас українських, які розуміють, як це робити, фінансування недостатньо. Тобто на сьогодні немає достатніх сил, щоби зробити відповідні кроки", - каже голова держави.

При цьому Україна планує контрольовано експортувати надлишкову зброю. Йдеться про ту зброю, яка не створюватиме дефіцит для ЗСУ.

"Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, з якої не буде дефіциту для української армії - саме так ми підходимо до цього питання. Тому що пріоритет - Збройні сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії того чи іншого чогось не потрібно більше, то цей залишок ми можемо експортувати", - каже Зеленський

Нагадаємо, зараз Україна активно працює над виробництвом власної зброї. Зокрема, президент казав про співпрацю з Данією. За його словами, Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне виробництво озброєння.

