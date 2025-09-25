Фото: з відкритих джерел

НАБУ заявило про проведення обшуків СБУ у колишніх співробітників, що розслідували злочини в органах влади і підприємствах

Про це в Національному антикорупційному бюро повідомили вранці 25 вересня, інформує RegioNews.

СБУ проводить слідчі дії у колишніх працівників НАБУ, які зараз працюють в Укрзалізниці.

Як зазначили в Бюро, ці дії можуть бути пов’язані з попередньою роботою детективів у складі слідчих груп, що розслідували діяльність організованих злочинних угруповань на держпідприємствах та в органах влади, зокрема й у самій СБУ.

В НАБУ підкреслили, що такі дії можуть свідчити про посилення тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із Росією, нову підозру.

Також повідомлялося, що конфлікт між президентом та НАБУ загострюється на тлі розслідування плівок Міндіча.