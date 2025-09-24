11:55  24 вересня
24 вересня 2025, 14:25

В Україну надійшли перші дози вакцини проти грипу: Держлікслужба підтвердила якість

24 вересня 2025, 14:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Перші 76 000 доз вакцини проти грипу корейського виробництва успішно пройшли державний контроль якості. Держлікслужба видала позитивний висновок про відповідність препарату державним та міжнародним стандартам

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що вже найближчим часом вакцина надійде у медичні заклади та аптеки для використання серед населення.

Наразі на державному контролі якості знаходяться ще 100 667 доз вакцини проти грипу французького виробництва, які також будуть доступні після перевірки.

Лікарі нагадують, що грип та застуду часто плутають, хоча ці хвороби суттєво відрізняються за перебігом та ускладненнями. Грип розпочинається раптово з високої температури, а респіраторні симптоми додаються пізніше. COVID-19 починається з респіраторних симптомів, тоді як застуда зазвичай розвивається поступово.

Зазвичай пік захворюваності на грип та ГРВІ припадає на листопад-грудень. За тяжкого перебігу грип може викликати ускладнення для серця, легенів, нирок та інших органів.

Медики наголошують, найдієвіший спосіб профілактики – щорічна вакцинація, яка рекомендована, але не входить до переліку безоплатних вакцин.

Нагадаємо, в Україні з 15 до 21 вересня зареєстровано 11 883 випадки COVID-19. Водночас за тиждень зафіксовано 19 летальних випадків серед осіб із позитивним тестом на SARS-CoV-2.

