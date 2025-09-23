11:45  23 вересня
23 вересня 2025, 12:41

Технічні проблеми в Резерв+: що треба знати військовозобов'язаним

23 вересня 2025, 12:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У застосунку Резерв+ тимчасово ускладнено обмін даними з реєстром військовозобов'язаних, призовників і резервістів

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що наразі неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ та надсилати запити до реєстру, зокрема щодо направлення на ВЛК, уточнення даних чи відстрочок.

Водночас усі раніше видані документи залишаються дійсними.

Користувачам рекомендують зберегти PDF-версію документа на телефоні. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть "Завантажити PDF".

Команда Резерв+ уже працює над усуненням проблеми, а взаємодія з реєстром буде відновлена найближчим часом.

Нагадаємо, у Резерв+ розширили перелік відстрочок від мобілізації. Новий функціонал допоможе працівникам освіти швидко оформити відстрочку від мобілізації.

Читайте також: Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує

Україна Міноборони військовозобовʼязані Резерв+ технічний збій резервісти
