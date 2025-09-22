Иллюстративное фото: из открытых источников

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 4-м классе не будет влиять на оценки учащихся и будет проводиться только для мониторинга результатов обучения

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает RegioNews.

"Любая современная система образования предполагает итоговую оценку на каждом этапе обучения: после начальной школы, базовой и старшей. Это позволяет проверить достижения детей и, при необходимости, корректировать учебные программы", - написал он.

Он напомнил, что ГИА в Украине всегда проводилась: в 4-м классе – в форме контрольных работ, в 9-м и 11-м – итоговых экзаменов. Закон "О полном общем среднем образовании" в 2020 году закрепил проведение ГИА в 4-м, 9-м и 11-м классах, при этом в 11-м классе оно проходит в форме ВНО.

Бабак уточнил, что после начала пандемии COVID-19 ГНА часто отменяли, а вместо ВНО для старшеклассников внедрялся национальный мультипредметный тест (НМТ). Он подчеркнул, что без аттестации государство не может оценить реальный уровень знаний учащихся и эффективно планировать изменения в обучающих программах.

В то же время Бабак отметил, что в 4-м классе ВНО проводиться не будет - только ГИА в форме мониторингового исследования.

"Речь идет не о нововведениях, а о восстановлении практики, которая существовала всегда. Задача ГИА – не пугать детей и родителей, а дать честную оценку уровня знаний и сделать систему образования справедливой и более качественной для всех. Вовремя отреагировать и улучшить качество, где это необходимо", – отметил чиновник

Напомним, с 2027 года государственная итоговая аттестация в формате внешнего независимого оценивания станет обязательной для всех учащихся 4 классов. Подготовка к внедрению нового формата оценивания начнется в 2025-2026 учебном году.