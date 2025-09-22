ДПА у початковій школі: в Міносвіти розповіли, що потрібно знати батькам

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Державна підсумкова атестація (ДПА) у 4-му класі не впливатиме на оцінки учнів і буде проводитися лише для моніторингу результатів навчання

Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає RegioNews.

"Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання: після початкової школи, базової та старшої. Це дозволяє перевірити досягнення дітей і, за потреби, коригувати навчальні програми", – написав він.

Він нагадав, що ДПА в Україні завжди проводилася: у 4-му класі – у формі контрольних робіт, у 9-му та 11-му – підсумкових іспитів. Закон "Про повну загальну середню освіту" 2020 року закріпив проведення ДПА у 4-му, 9-му та 11-му класах, при цьому у 11-му класі вона проходить у формі ЗНО.

Бабак уточнив, що після початку пандемії COVID-19 ДПА часто скасовували, а замість ЗНО для старшокласників впроваджувався національний мультипредметний тест (НМТ).

Водночас Бабак наголосив, у 4-му класі ЗНО проводитися не буде – лише ДПА у формі моніторингового дослідження.

"Мова йде не про нововведення, а про відновлення практики, яка існувала завжди. Завдання ДПА – не лякати дітей і батьків, а дати чесну оцінку рівня знань і зробити систему освіти справедливою і якіснішою для всіх. Вчасно відреагувати та покращити якість, де це необхідно", – зазначив чиновник.

Нагадаємо, з 2027 року державна підсумкова атестація у форматі зовнішнього незалежного оцінювання стане обов’язковою для всіх учнів 4 класів. Підготовка до впровадження нового формату оцінювання розпочнеться у 2025–2026 навчальному році.