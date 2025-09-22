14:55  22 вересня
Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
13:39  22 вересня
$10 тис. за церковну "посаду": на Волині священник обіцяв уникнути мобілізації
12:15  22 вересня
Хасиди вже зібрались в Умані: що там відбувається
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 13:35

"Імпульс" у ЗСУ: що зміниться для військових із новою цифровою системою

22 вересня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сили оборони України впроваджують нову цифрову систему обліку особового складу – "Імпульс", яка вже найближчими днями запрацює у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. І все це без паперів, швидко і прозоро", – написав він.

За словами міністра, "Імпульс" – перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Система дає змогу військовим частинам швидко отримувати актуальні дані про особовий склад та генерувати накази й документи, а керівництву – ухвалювати управлінські рішення на основі чітких і прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями "Імпульс" запрацює у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

Міністр додав, що в майбутньому "Імпульс" інтегрують з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони – застосунком для військових "Армія+", Медичною інформаційною системою тощо, що створить єдиний електронний простір управління особовим складом.

Нагадаємо, раніше ми публікували покроковий гайд, як вступити до дронових підрозділів ЗСУ. Йдеться про "Контракт 18-24: дрони" – це дворічний технологічний трек із чітко прописаними етапами навчання та вимогою щонайменше 12 місяців бойового досвіду.

Читайте також: Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Міноборони військові ЗСУ дані цифровізація Імпульс цифрова система
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Ворожа атака на Запоріжжя: відомо деталі про стан потерпілих
22 вересня 2025, 16:54
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час хвилини мовчання
22 вересня 2025, 16:35
У Миколаєві загорівся очерет: вогонь наблизився до житлових будинків
22 вересня 2025, 16:10
На Київщині не добудували модульні будинки: куди зникли 4 млн грн благодійних коштів
22 вересня 2025, 15:50
Вбивство підлітка на фунікулері: суд виніс вирок ексспівробітнику УДО
22 вересня 2025, 15:29
Костянтинівка під ударами авіації та "Смерчів": пошкоджені будинки, є постраждалий
22 вересня 2025, 15:07
Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
22 вересня 2025, 14:55
12 тис. грн за вступ і відстрочку від армії: викрито викладача у Львові
22 вересня 2025, 14:32
YASNO приймає заявки на грант: хто може отримати допомогу на бізнес
22 вересня 2025, 14:05
Масований удар по Запоріжжю: рятувальники завершили роботи, деблоковано тіла та ліквідовано пожежі
22 вересня 2025, 13:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »