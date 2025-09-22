"Імпульс" у ЗСУ: що зміниться для військових із новою цифровою системою

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сили оборони України впроваджують нову цифрову систему обліку особового складу – "Імпульс", яка вже найближчими днями запрацює у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. І все це без паперів, швидко і прозоро", – написав він.

За словами міністра, "Імпульс" – перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Система дає змогу військовим частинам швидко отримувати актуальні дані про особовий склад та генерувати накази й документи, а керівництву – ухвалювати управлінські рішення на основі чітких і прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями "Імпульс" запрацює у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

Міністр додав, що в майбутньому "Імпульс" інтегрують з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони – застосунком для військових "Армія+", Медичною інформаційною системою тощо, що створить єдиний електронний простір управління особовим складом.

