Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом під час атаки радари Повітряних Сил зафіксували та супроводжували 619 повітряних цілей ворога:

579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті ракети Х-101.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Під час атаки ворог знову використав звичну тактику – масований обстріл ракетами та безпілотниками різних типів по кількох цілях одночасно. У відбитті удару активно працювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16, які ефективно вразили крилаті ракети росіян. Це ще раз доводить результативність західної зброї на полі бою. Україна вдячна партнерам за підтримку й очікує на подальше посилення протиповітряної оборони – як наземними системами, так і авіацією.

За попередніми даними, станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі:

552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних і крилатих ракет, а також 23 ударних дронів по десяти локаціях. Ще у десяти місцях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня російська армія атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 50 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 71 дрон.