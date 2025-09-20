Ілюстративне фото

В Україні почали відчутно змінюватися ціни на моркву. Стало відомо, скільки тепер доведеться віддати за кілограм

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами аналітиків торгівельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною. При тому фермерам потрібно продавати великі обсяги овочів. Пропозиція тим часом зростає. Тому виробники змушені знижувати ціни.

Станом на 19 вересня моркву в Україні пропонують до продажу в діапазоні 6-13 гривень за кілограм. Точна вартість залежить від якості та обсягів партій, що пропонуються. Це приблизно на 15% дешевше, аніж минулого тижня.

"За словами самих виробників, останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції. Продаж цих коренеплодів на сьогоднішній день ведеться неактивно і виключно малооб’ємними партіями. Крім того, тиск на ціни стрімко зростає пропозиція моркви на ринку", -кажуть аналітики

Нагадаємо, на початку вересня в Україні почало дешевшати вершкове масло. За словами експертів, падіння попиту зумовлене скороченням експортної активності та зниженням інтересу з боку європейських трейдерів.