Фото из открытых источников

В Центре противодействия коррупции заявили, что заранее предоставляли Рустему Умерову всю информацию об американской недвижимости его семьи и просили прокомментировать. По словам активистов, секретарь СНБО манипулирует

Об этом заявили в Центре противодействия коррупции, передает RegioNews.

В ГПК отметили, что они не утверждали, что вся указанная в их материале недвижимость принадлежит именно Умерову напрямую. Они отметили, что нашли его связь с 8 объектами недвижимости: три квартиры во Флориде, одну – в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами.

"У Умерова также говорят, что "любая незаконная активность в США сразу привлекла бы внимание местных правоохранителей, однако никаких претензий к ним никогда не возникало". Это тоже манипуляции. Во-первых, в нашем расследовании речь не идет о незаконной активности в США. Во-вторых, то, что у местных правоохранителей не было до Умерова вопросов, не значит, что их не будет", - отметили активисты.

В опровержении представители Рустема Умерова отметили, что он указал в декларациях все американское имущество, подлежащее декларированию. Однако ГПК с этим не согласился. Активисты обратились в НАПК по поводу дополнительной проверки деклараций Умерова, учитывая обнаруженные ими адреса проживания его семьи в США.

Также отмечается, что активисты заранее предоставили Рустему Умерову информацию о недвижимости и попросили прокомментировать. Его ответ привели полностью в сюжете.

"Более того, по мотивам именно безопасности Умерова и его семьи мы затерли данные по подъемникам и сундукам в реестрах и базах, позволяющих идентифицировать точные адреса. Сам иск от Умерова нам не приходил, но охотно встретимся в суде", - заявили активисты.

Напомним, ранее "Центр противодействия коррупции" заявил, что с помощью американских баз данных, платных и открытых, обнаружил восемь объектов недвижимости в США, "связанных с семьей Умеровых".

После этого пресс-служба секретаря СНБО опровергла эту информацию. Они сообщили, что Рустем Умеров и его семья "не владеют и никогда не владели ни одним объектом недвижимости в США". Они отметили, что в США семья Умерова арендует одну квартиру, указанную в декларации. Еще два объекта недвижимости, упомянутые в публикации Центра противодействия коррупции (ГПК) принадлежат родителям и брату, которые покрывают расходы на аренду самостоятельно.