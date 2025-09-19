12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 17:35

"Залюбки зустрінемося в суді": у ЦПК назвали спростування Умєрова розслідування про нерухомість маніпуляцією

19 вересня 2025, 17:35
Фото з відкритих джерел
У Центрі протидії корупції заявили, що вони завчасно надавали Рустему Умєрову всю інформацію про американську нерухомість його родини та просили прокоментувати. За словами активістів, секретар РНБО маніпулює

Про це заявили в Центрі протидії корупції, передає RegioNews.

У ЦПК зауважили, що вони не стверджували, що вся вказана в їхньому матеріалі нерухомість належить саме Умєрову напряму. Вони зазначили, що знайшли його зв'язок з 8-ма об’єктами нерухомості: три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку і чотири вілли біля Маямі.

"В Умєрова також кажуть, що "будь-яка незаконна активність у США одразу привернула б увагу місцевих правоохоронців, однак жодних претензій до них ніколи не виникало". Це теж маніпуляції. По-перше, у нашому розслідуванні не йдеться про незаконну активність в США. По-друге, те, що у місцевих правоохоронців не було до Умєрова питань, не означає, що їх не буде", - зазначили активісти.

У спростуванні представники Рустема Умєрова зазначили, що він вказав у деклараціях все американське майно, яке підлягає декларуванню. Проте ЦПК з цим не погодився. Активісти звернулись до НАЗК щодо додаткової перевірки декларацій Умєрова, з огляду на виявлені ними адреси проживання його родини у США.

Також зазначається, що активісти завчасно надали Рустему Умєрову інформацію про нерухомість та попросили прокоментувати. Його відповідь навели повністю у сюжеті.

"Більше того, з мотивів саме безпеки Умєрова та його родини ми затерли дані з витягів та скрінів у реєстрах і базах, які дозволяють ідентифікувати точні адреси. Сам позов від Умєрова нам не приходив, але залюбки зустрінемося в суді", - заявили активісти.

Нагадаємо, раніше "Центр протидії корупції" заявив, що за допомогою американських баз даних, платних і відкритих, знайшов вісім об'єктів нерухомості у США, "пов'язаних із родиною Умєрових".

Після цього пресслужба секретаря РНБО спростувала цю інформацію. Вони повідомили, що Рустем Умєров та його родина "не володіють і ніколи не володіли жодним об'єктом нерухомості в США". Вони зазначили, що в США родина Умєрова орендує одну квартиру, яка вказана в декларації. Ще два об'єкти нерухомості, згадані в публікації Центру протидії корупції (ЦПК), належать батькам та брату, які покривають витрати на оренду самостійно.

19 вересня 2025
