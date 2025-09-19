Фото: ілюстративне

Під час обговорення в комітеті прозвучали дані про витрати "Укрпошти" на зарплати керівництва

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає Regionews.

На засіданні парламентського комітету з питань транспорту та зв’язку пролунала інформація щодо рівня зарплат керівництва "Укрпошти". Один із членів правління підприємства щомісяця отримує близько 165 тисяч гривень. Загалом таких посадовців чотири, тож витрати на їхнє утримання становлять понад 660 тисяч гривень щомісяця.

Окремо депутат звернув увагу на зарплату генерального директора компанії Ігоря Смілянського, яка, за його даними, сягає 1,2 мільйона гривень щомісяця. Таким чином, витрати на топменеджмент "Укрпошти" складають приблизно 1,86 мільйона гривень на місяць. При цьому Національний банк України раніше повідомляв, що підприємство перебуває у критичному фінансовому стані та може опинитися на межі дефолту.

Крім того, Гончаренко нагадав про низку рішень, що викликали суспільний резонанс. Серед них – витрати на новий логотип компанії у розмірі 1,245 мільйона гривень, а також премії для керівництва, які, за його словами, склали понад 36 мільйонів гривень. На цьому тлі звичайні працівники змушені купувати необхідні речі для відділень за власний кошт.

Згідно з офіційною звітністю, за перший квартал 2025 року "Укрпошта" зазнала збитків на понад 203 мільйони гривень. Крім того, компанія програла щонайменше 15 судових справ Пенсійному фонду України через неналежну виплату пенсій, і подібних процесів очікується ще чимало.

Раніше повідомлялося, державна компанія "Укрпошта" втратила понад 2,5 млрд грн і перебуває на межі дефолту. Тепер у проєкті держбюджету на 2026 рік зазначено, що капіталізація підприємства стрімко впала, і уряду доведеться шукати вихід із ситуації.