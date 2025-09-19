Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 вересня російська армія атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 50 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Нічну повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 71 ворожий дрон типу Shahed, "Гербера" та інших моделей у північних, східних і центральних регіонах України.

Підтверджені 15 влучань ударних БпЛА у шести населених пунктах. Ще на двох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

У Повітряних силах о 9:15 зазначили, що атака ще триває – нова група ворожих БпЛА з північному напрямку.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 19 вересня, російські безпілотники атакували Київ. У місті працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків.

У Шевченківському районі столиці виявили нерозірваний дрон.