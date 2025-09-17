В Україні почала дешевшати картопля

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цього тижня ціни на картоплю в Україні почали поступово знижуватись

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на EastFruit.

За словами експертів, основною причиною здешевшання картоплі став початок збиральних робіт в основних регіонах виробництва.

Станом на середину тижня відпускні ціни на картоплю вже варіюються в межах 9-16 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За підрахунками аналітиків, картопля на ринку України вже коштує в середньому на 18% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні почало дешевшати вершкове масло. За словами експертів, падіння попиту зумовлене скороченням експортної активності та зниженням інтересу з боку європейських трейдерів.