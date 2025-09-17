Украина приобретет 20 корейских скоростных электропоездов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минразвития.

Как отмечается, такое приобретение позволит существенно увеличить объемы пассажирских перевозок, преодолевать дефицит мест в пиковые периоды, обновить парк "Укрзализныци", сделать пассажирские перевозки более быстрыми и удобными.

В министерстве также подчеркнули, что это важно, учитывая, что враг уничтожает подвижной состав "Укрзализныци", в том числе попав недавно в поезд "Интерсити".

Напомним, Ужгород стал первым областным центром , который будет соединен с ЕС благодаря новому железнодорожному пути. Открытие участка европути состоялось 5 сентября.