12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 15:55

Украина приобретет 20 корейских скоростных электропоездов

17 сентября 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина собирается закупить 20 скоростных электропоездов корейского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минразвития.

Как отмечается, такое приобретение позволит существенно увеличить объемы пассажирских перевозок, преодолевать дефицит мест в пиковые периоды, обновить парк "Укрзализныци", сделать пассажирские перевозки более быстрыми и удобными.

В министерстве также подчеркнули, что это важно, учитывая, что враг уничтожает подвижной состав "Укрзализныци", в том числе попав недавно в поезд "Интерсити".

Напомним, Ужгород стал первым областным центром , который будет соединен с ЕС благодаря новому железнодорожному пути. Открытие участка европути состоялось 5 сентября.

