Украина приобретет 20 корейских скоростных электропоездов
Украина собирается закупить 20 скоростных электропоездов корейского производства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минразвития.
Как отмечается, такое приобретение позволит существенно увеличить объемы пассажирских перевозок, преодолевать дефицит мест в пиковые периоды, обновить парк "Укрзализныци", сделать пассажирские перевозки более быстрыми и удобными.
В министерстве также подчеркнули, что это важно, учитывая, что враг уничтожает подвижной состав "Укрзализныци", в том числе попав недавно в поезд "Интерсити".
Напомним, Ужгород стал первым областным центром , который будет соединен с ЕС благодаря новому железнодорожному пути. Открытие участка европути состоялось 5 сентября.
17 сентября 2025, 14:56
