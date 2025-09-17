12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 15:55

Україна придбає 20 корейських швидкісних електропоїздів

17 вересня 2025, 15:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна збирається закупити 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінрозвитку.

Як зазначається, таке придбання дозволить суттєво збільшити обсяги пасажирських перевезень, долати дефіцит місць у пікові періоди, оновити парк "Укрзалізниці", зробити пасажирські перевезення швидшими й зручнішими.

У міністерстві також наголосили, що це важливо, враховуючи, що ворог нищить рухомий склад "Укрзалізниці", в тому числі поціливши нещодавно в поїзд "Інтерсіті".

Нагадаємо, Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із ЄС завдяки новій залізничній колії. Відкриття ділянки євроколії відбулось 5 вересня.

