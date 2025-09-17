Україна придбає 20 корейських швидкісних електропоїздів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінрозвитку.

Як зазначається, таке придбання дозволить суттєво збільшити обсяги пасажирських перевезень, долати дефіцит місць у пікові періоди, оновити парк "Укрзалізниці", зробити пасажирські перевезення швидшими й зручнішими.

У міністерстві також наголосили, що це важливо, враховуючи, що ворог нищить рухомий склад "Укрзалізниці", в тому числі поціливши нещодавно в поїзд "Інтерсіті".

Нагадаємо, Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із ЄС завдяки новій залізничній колії. Відкриття ділянки євроколії відбулось 5 вересня.