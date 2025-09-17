Україна придбає 20 корейських швидкісних електропоїздів
Україна збирається закупити 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінрозвитку.
Як зазначається, таке придбання дозволить суттєво збільшити обсяги пасажирських перевезень, долати дефіцит місць у пікові періоди, оновити парк "Укрзалізниці", зробити пасажирські перевезення швидшими й зручнішими.
У міністерстві також наголосили, що це важливо, враховуючи, що ворог нищить рухомий склад "Укрзалізниці", в тому числі поціливши нещодавно в поїзд "Інтерсіті".
Нагадаємо, Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із ЄС завдяки новій залізничній колії. Відкриття ділянки євроколії відбулось 5 вересня.
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Прослушка" у кабінеті Садового: мер Львова особисто розповів, як знайшли пристрій
