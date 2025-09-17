Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 17 вересня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300, а також 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 9:00 сили ППО знищили та подавили 136 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Нагадаємо, вночі 17 вересня російські війська знову завдали удару по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок знеструмлення затримуються поїзди, що курсують Дніпровським напрямком.

На Кіровоградщині росіяни вдарили по об’єктах інфраструктури: знеструмлені десятки населених пунктів.