16 вересня 2025, 22:59

Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові

16 вересня 2025, 22:59
фото: Офіс Президента України
Союзники майже завершили підготовку гарантій безпеки для України

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.

"По-перше, є позитив, тому що за довгий час гарантії безпеки є на папері. Вони майже готові. Є кілька нюансів, які треба допрацювати", – зазначив президент України.

Зеленський зауважив, що 26 країн уже погодилися надати Україні гарантії безпеки на землі, на морі та в небі.

"Ми бачимо цю кількість. Ми сперечаємося про кількість між собою, але це нормальний діалог. І що дуже важливо", – зазначив він.

Раніше Володимир Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу" і анонсував "важкі рішення". Також сторони обговорили питання захисту ВПО, роботу держслужби під час війни, гарантії безпеки для України і готовність України до мирного процесу.

гарантії безпеки Володимир Зеленський війна політика Україна
16 вересня 2025
