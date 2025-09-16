Стало известно, сколько осужденных уже мобилизовали в армию

фото: 24tv.ua

Более 10 тыс. осужденных условно-досрочно уволили из-за решетки для мобилизации в Сила обороны Украины

Как передает RegioNews, об этом журналистам сообщили в Минюсте.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2025 года уволено досрочно на основании статьи 811 УК Украины и передано подразделениям Национальной гвардии Украины, для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, более 10 100 человек.

Как известно, осужденные могут условно-досрочно освободиться для прохождения военной службы по контракту во время проведения мобилизации и/или действия военного положения.

