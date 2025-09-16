12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 13:59

Стало відомо, скільки засуджених вже мобілізували до війська

16 вересня 2025, 13:59
фото: 24tv.ua
Понад 10 тис. засуджених умовно-достроково звільнили з-за ґрат для мобілізації до Сил оборони України

Як передає RegioNews, про це журналістам NV повідомили у Мін'юсті.

Зазначається, що станом на 1 вересня 2025 року звільнено умовно-достроково на підставі статті 811 КК України і передано підрозділам Національної гвардії України, для доставки до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, понад 10 100 осіб.

Як відомо, засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби за контрактом під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.

Раніше ми писали про те, скільки коштує один день війни для України. За підрахунками експертів, один день війни обходиться Україні у 172 млн доларів. У цю суму входять зарплати військових, боєприпаси, зброя, а також підтримка поранених, зниклих безвісти та сімей загиблих.

