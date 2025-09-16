Стало відомо, скільки засуджених вже мобілізували до війська
Понад 10 тис. засуджених умовно-достроково звільнили з-за ґрат для мобілізації до Сил оборони України
Як передає RegioNews, про це журналістам NV повідомили у Мін'юсті.
Зазначається, що станом на 1 вересня 2025 року звільнено умовно-достроково на підставі статті 811 КК України і передано підрозділам Національної гвардії України, для доставки до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, понад 10 100 осіб.
Як відомо, засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби за контрактом під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.
