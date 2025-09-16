Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 вересня російська армія атакувала Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 9:00 ППО збила або подавила 89 ворожих дронів Shahed, "Гербера" та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА у шести локаціях та падіння уламків у двох. У повітрі залишалися ще два ворожі безпілотники.

Крім того, близько опівночі росіяни обстріляли Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ "Торнадо-С".

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей віком 4 та 17 років. Пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхівок та 12 приватних осель.